Уборщица случайно стала моделью Gucci

Жительница Лондона, работающая уборщицей, случайно стала моделью итальянского модного дома Gucci. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, в 2019 году директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон (Rob Wilson) заметил на улице 24-летнюю афроамериканку Клару Луизу (Clara Louise). «Роб увидел меня, когда я шла в спортзал, и спросил, был ли у меня опыт работы в модельном бизнесе. Я сказала "нет", но мы все равно разговорились, и он предложил мне поучаствовать в кастинге», — поделилась героиня.

Девушке повезло, и ее кандидатуру одобрили для съемки в модном немецком журнале Picton. Вскоре после этого Луиза подписала контракт на участие в рекламном видеоролике бренда Gucci. «Это потрясающий опыт, изменивший мою жизнь. Я даже не думала, что моя внешность подходит для работы в фэшн-индустрии. Теперь я чувствую, что прокладываю себе дорогу в этой отрасли и смогу сказать своим внукам, что я модель Gucci», — поделилась англичанка.

Героиня подчеркнула, что новая карьера никак не изменила ее образ жизни. По ее словам, она до сих пор мечтает стать учителем и не представляет свою жизнь в роли знаменитости. «Я все еще обычная девочка из восточного Лондона. Жизнь дана нам для того, чтобы жить и наслаждаться ей. Не упускайте возможности, которые появляются на вашем пути», — заключила Луиза.

Ранее в феврале девушка бросила колледж, стала Instagram-моделью и заработала миллион долларов. Ныне 25-летняя Алекса Коллинз (Alexa Collins) начала вести свой Instagram-аккаунт в 2014 году. Девушка решила бросить учебу и полностью посвятить себя развитию социальных сетей. К июлю 2020 года героиня набрала один миллион подписчиков и заработала свой первый миллион долларов на рекламе.