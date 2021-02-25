Девушка бросила колледж, стала Instagram-моделью и заработала миллион долларов

Жительница американского штата Флорида бросила колледж, стала популярной Instagram-моделью и заработала миллион долларов (73 миллиона рублей). Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, ныне 25-летняя Алекса Коллинз (Alexa Collins) начала вести свой Instagram-аккаунт в 2014 году. Девушка решила бросить учебу и полностью посвятить себя развитию социальных сетей. К июлю 2020 года героиня набрала один миллион подписчиков и заработала свой первый миллион долларов на рекламе.

По словам Коллинз, ее родители были против отчисления из колледжа ради бизнеса. «Будучи представителями более старшего поколения, они не понимали, что такое Instagram и сила социальных сетей. Они настаивали на том, чтобы я продолжила обучение, но я сказала им: "Вы должны меня выслушать и понять, что наступила новая эра, и я знаю на что иду"», — поделилась американка.

Сейчас героиня владеет домом с четырьмя спальнями и бассейном на заднем дворе во Флориде, сотрудничает с популярными брендами, такими как PrettyLittleThing, Fashion Nova, Urban Decay и Tart Cosmetics, постоянно путешествует по миру и покупает одежду люксовых марок.

Кроме того, девушка удостоена внимания от мужчин. «Много парней приглашают меня на свидания, даже знаменитости пишут мне и просят о встрече. Я не раскрываю их имен, потому что это может сказаться на их карьере. Меня приглашали известные футболисты, актеры и музыканты. Я всегда отказываю, потому что у меня есть парень, которого я очень люблю», — призналась она.

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