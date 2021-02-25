На якутского шамана завели дело о нападении на росгвардейца с мечом

На якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело о нападении на росгвардейца с мечом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

В СК рассказали, что в отношении Габышева возбудили дело по части 2 статьи 318 УК («О применении насилия в отношении представителя власти»).

По данным ведомства, 27 января врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера сообщил в дежурную часть МВД, что Габышев не проходит плановый осмотр, отказывается от лечения и проявляет агрессию. Сотрудники Росгвардии с медработником приехали к дому шамана, чтобы убедить его открыть дверь и посетить медучреждение.

«После неоднократного предупреждения о праве проникновения в жилище сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес полицейскому колото-резаную рану», — говорится в сообщении. В СК уточнили, что рана была нанесена батасом — оружием в виде лезвия, насаженного на деревянную рукоятку.

28 января Габышева принудительно поместили в психоневрологический диспансер за отказ лечиться после того, как его поставили на учет. В 2020 году врачебная комиссия заключила, что он нуждается в активном диспансерном наблюдении и должен посещать психиатра. С июля по декабрь Габышев ходил к врачу и принимал лекарства, но в середине декабря заявил, что больше не будет продолжать, и пропустил январский визит. Он также не отвечал на звонки врача.

Летом 2019 года шаман с группой своих сторонников отправился пешком из Бурятии в Москву «изгонять» президента. 2 сентября против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В середине сентября его задержали, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики и потом отпустили. 10 декабря россиянина задержали, когда он во второй раз направился в столицу. Позже его признали невменяемым. В середине мая 2020 года Габышева доставили в ПНД, суд признал законной принудительную госпитализацию.