Опасный спуск чемпиона России с отвесной горы в Сочи вызвал споры в сети

Сноубордист выполнил опасный спуск с отвесной горы на популярном горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Произошедшее сняли на видео, опубликованный в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray ролик вызвал споры среди российских пользователей сети.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина на сноуборде съезжает с заснеженной вершины горы в экстремальных условиях. Отмечается, что героем записи стал семикратный чемпион России, спортсмен, выступающий в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл, Алексей Соболев.

Подписчики сообщества обсудили публикацию в комментариях, их мнения по поводу увиденного разделились — некоторые обвинили сноубордиста в безрассудстве, в то время как другие встали на его защиту.

«А потом ищут их под снегом... Родителей бы пожалели», «Шумахер тоже профессионально катался», «От просмотра становятся колени ватными», «Здоровыми их точно не назовешь», «Зачем?! Ради лайка думают, что бессмертные?», «Они нормальные?», «По необорудованной трассе? Экстрим, граничащий с безумием», «Обезбашенность — это не признак смелости, а полнейшее безрассудство!», «Наркоманы адреналиновые. У каждого свой путь на кладбище», «Ей-богу, ума нету», — писали одни.

«Ребята, он профессионал, знает, что делает. В этом кайф и смысл жизни человека — быть другим, ощущать полет», «Да пусть делают, что хотят! Может это — их смысл жизни», «Восхищаюсь, нереально круто, удачи вам, сильные люди», «Спортсменам надо повышать свою квалификацию. Успехов ему», «Очень крутой», «Конечно, круто! Здоровья ему и всех благ! Побед и достижения целей без травм!», «Какие смелые люди, браво!» — заметили другие.