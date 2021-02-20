Турист провалился в замерзший водопад на горном курорте Сочи и попал на видео

На горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи турист случайно провалился в замерзший водопад. Cпасение сноубордиста попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

На кадрах видно, как из заснеженной расщелины замерзшего водопада пытается выбраться турист. Высота разлома — примерно вдвое больше его роста. Сверху, по пояс в снегу, ему пытается помочь другой человек. Сначала он протягивает ему лыжную палку, а потом пытается вытянуть его из ямы сноубордом.

В конечном итоге, с помощью троих человек, сноубордиста вытаскивают из снежной ловушки.

Ранее в феврале сообщалось о спасении сноубордиста, упавшего в яму. Туриста случайно обнаружили благодаря одной яркой детали — оранжевым перчаткам. Мужчина был полностью зарыт в снег, однако ему удалось вытащить на поверхность руки и таким образом звать на помощь.