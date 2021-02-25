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Власти Дании рассказали о рисках попасть в больницу из-за британского штамма

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Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Власти Дании раскрыли данные о том, что риски попасть в больницу повышены из-за британского штамма коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Магнус Хеунике, его цитирует РИА Новости.

«Последние исследования в Дании показывают, что риск попасть в больницу у заразившегося этим штаммом выше примерно на 60 процентов», — подчеркнул Хеунике.

По словам главы института здравоохранения Дании Хенрика Уллум, заразившихся британским штаммом вируса в настоящий момент более 60 процентов из всех выявленных проб. По всей видимости, эта мутация распространяется быстрее: коэффициент равен 1,2 притом что другие варианты коронавируса имеют коэффициент распространения ниже единицы.

В середине февраля Reuters писали, что в Дании растет число зараженных: это связывали с распространением британского штамма.

С начала декабря 2020 года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Предполагается, что данные варианты вируса легче распространяются и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

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