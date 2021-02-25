Вильфанд предупредил об опасности грядущего потепления

Грядущее потепление на Европейской территории России принесет с собой гололедицу. О такой опасности в беседе с РИА Новости предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, по словам эксперта, в это время в регионах будет пасмурно, облачно и хмуро. «Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает. (...) В четверг к середине дня температура достигнет нуля-плюс трех градусов», — сказал он, усомнившись, что москвичи будут рады такой погоде.

Вильфанд добавил, что 25 февраля в центральной части России ожидается мокрый снег и дождь, сильный ветер, таяние снега. Специалист также добавил, что к концу недели на юге страны будет значительно потепление, до 10-12 градусов, но в ночь на 1 марта вновь похолодает.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в России ожидается холодный март. По его словам, температура воздуха в течение следующего месяца будет на один-четыре градуса ниже обычного.