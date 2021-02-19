Россия
 
Последние новости
Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС
Российского военного лишили квартиры за 25 миллионов рублей
Мать обвиненного в каннибализме Хаммера знала о его «демоническом поведении»
Раскрыта личность задержанного ФСБ по подозрению в госизмене россиянина
Российский врач назвала опасность пониженной температуры тела
Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и Европу
Раскрыто будущее российской беспилотной Т-14 «Армата»
Известный российский комик поразил коллег знаниями о порноактрисах
Украина ввела санкции против пяти граждан России
Новости партнеров

Метеоролог предупредил россиян о глобальном похолодании

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На территории России происходят серьезные изменения климата, которые в будущем грозят глобальным похолоданием. Об этом предупредил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский, передает URA.RU.

По словам Покровского, наступает пора холодов и глобальное потепление «под большим вопросом», так как несколько последних лет средняя температура поверхности в субполярной зоне резко падает. Такие же процессы перемещаются в сторону Северного ледовитого океана, в связи с чем меняются процессы в атмосфере. Если это продолжится, в мире похолодает, особенно в скандинавских странах и России, считает метеоролог.

«При этом холод в России будет значительно сильнее, чем в Европе, подогреваемой теплым воздухом Атлантического океана», — сказал он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что аномальные холода в России произошли из-за последствий глобального потепления. По его словам, оно приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север и в результате при смене потоков увеличивается амплитуда «метеокачелей».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Метеорологи предупредили о глобальном похолодании в России
Раскрыта причина аномальных холодов в России
Москвичей предупредили о погоде «с мужским характером» 23 февраля
Метеорологи назвали сроки наступления весны в Москве