Метеоролог предупредил россиян о глобальном похолодании

На территории России происходят серьезные изменения климата, которые в будущем грозят глобальным похолоданием. Об этом предупредил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский, передает URA.RU.

По словам Покровского, наступает пора холодов и глобальное потепление «под большим вопросом», так как несколько последних лет средняя температура поверхности в субполярной зоне резко падает. Такие же процессы перемещаются в сторону Северного ледовитого океана, в связи с чем меняются процессы в атмосфере. Если это продолжится, в мире похолодает, особенно в скандинавских странах и России, считает метеоролог.

«При этом холод в России будет значительно сильнее, чем в Европе, подогреваемой теплым воздухом Атлантического океана», — сказал он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что аномальные холода в России произошли из-за последствий глобального потепления. По его словам, оно приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север и в результате при смене потоков увеличивается амплитуда «метеокачелей».