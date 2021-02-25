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Брошенные на трассе из-за метели под Челябинском автомобили попали на видео

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Десятки брошенных автомобилей, владельцы которых не смогли выехать из снежной западни, продолжают стоять на трассе в Челябинской области. Кадры с очередью из пустых автомобилей опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как целая цепь из автомобилей, занесенных снегом, застыла на трассе. В снежном плену оказались как легковые автомобили, так и грузовики. По информации Baza, по всей области сейчас работают 16 пунктов временного размещения, в них греются более 500 человек.

Ранее в шести районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за метели. Режим ЧС введен главами Варненского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Агаповского и Брединского районов — там складывается наиболее сложная обстановка из-за непогоды.

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