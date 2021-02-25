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В московском метро появится новая система слежки

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Фото: Александр Ведерников / «Коммерсантъ»

Новая система слежки появится в метро Москвы для наблюдения за «праздношатаниями», на эти цели из городской казны выделят 932 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» в четверг, 25 февраля, со ссылкой на портал госзакупок.

По данным издания, на 85 станциях метро в Москве установят 316 мультимедийных экранов с камерами видеонаблюдения. Камеры, подключенные к специальным модулям, смогут вести подсчет людей, распознавать лица, фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания».

Все вычисления, как следует из документа, будут происходить не в центре обработки данных, а непосредственно в камерах с жестким диском объемом четыре гигабайта. На самих экранах планируется транслировать рекламу и сообщения метрополитена.

Доступ к системе предоставят работникам метро и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), сотрудникам управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Между тем в московском метрополитене заявили, что видеокамеры в экранах «не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей».

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