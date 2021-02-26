Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали

Врача Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки Марии Чаадаевой, задержали в Испании. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Блюм был задержан испанскими правоохранителями 11 февраля. СК предоставил в Генеральную прокуратуру России все необходимые материалы для направления запроса в Испанию о выдаче обвиняемого. Ранее врач был объявлен в розыск и заочно арестован.

По словам Петренко, Блюм воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки и убедил ее заключить договор на услуги по реабилитации стоимостью более 29 миллионов рублей. Однако эффекта от занятий достигнуто не было, так как обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме достигнуть невозможно.

Чаадаева сломала позвоночник во время подготовки к выступлениям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Она была прооперирована в Красной Поляне, после чего доставлена в Мюнхен для второй операции. Далее спортсменка продолжила лечение в испанской клинике доктора Блюма. Там она провела почти десять месяцев, но обследование показало, что никаких улучшений состояния здоровья по сравнению с 2014 годом не произошло.