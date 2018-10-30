Сломавшая позвоночник российская сноубордистка подала в суд на испанских врачей

Российская сноубордистка Мария Комиссарова решила подать в суд на испанскую клинику, где проходила реабилитацию после перелома позвоночника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы ни при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор», — заявила 28-летняя спортсменка.

Комиссарова все еще прикована к инвалидному креслу: испанским врачам не удалось восстановить двигательные функции бедер и ног.

Спортсменка сломала позвоночник во время подготовки к выступлениям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Комиссарова была прооперирована в Красной Поляне, после чего была доставлена в Мюнхен для второй операции. Далее сноубордистка продолжила лечение в испанской клинике доктора Блюма.

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