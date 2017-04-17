Сломавшая позвоночник на ОИ в Сочи фристайлистка Комиссарова родила сына

Российская фристайлистка Мария Комиссарова, получившая тяжелую травму позвоночника на тренировке во время Олимпиады-2014 в Сочи, родила сына. Об этом она сообщила агентству «Р-Спорт».

«Сына назвали Матвеем. Это имя просто понравилось, плюс по-испански звучит. То есть удобно на всех языках», — сказала Комиссарова.

26-летняя спортсменка также рассказала о ходе реабилитации после травмы. «Во время беременности болела спина, как у всех беременных. Сейчас все хорошо, во вторник выписывают. Сейчас мы заняты сыном, но и не забываем про реабилитацию. Уже делаем какие-то упражнения сами. Хотя пока я была беременна, мы не занимались реабилитацией по травме, а только поддержанием формы — плавание, йога. А сейчас будет посвободнее, войдем в режим, будем активно заниматься», — рассказала Комиссарова.

Россиянка получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки 15 февраля 2014 года в экстрим-парке «Роза Хутор», где готовилась к выступлению в дисциплине ски-кросса (спуск со склона с препятствиями) на Олимпиаде в Сочи. Спортсменке была присвоена первая группа инвалидности.

Правительство Санкт-Петербурга, который спортсменка представляла на Олимпиаде, выделило ей специально оборудованную квартиру и автомобиль.