Экономика
 
Последние новости
ФБР предложило 250 тысяч долларов за связанного с Украиной россиянина
Экс-тренер сборной США по гимнастике покончил с собой после обвинений в насилии
Беременная женщина подожгла себя в лагере для мигрантов и попала под следствие
Полиция стянулась к палаточному городку у парламента Армении
Девушка год скрывала новую татуировку из-за ее случайной отсылки к коронавирусу
Названа окончательная причина гибели динозавров
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
ОМОН оцепил жилые корпуса в монастыре опального схиигумена Сергия
Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов
Новости партнеров
Прослушать новость

Коронавирус помог российским банкам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пандемия коронавируса помогла российским банкам стать прочнее и легче переносить влияние кризиса, заявил бывший министр финансов, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, слова которого приводят «Ведомости».

Финансист сослался на результаты деятельности отечественных кредитных организаций за 2020 год. По последним данным, финансовый сектор за 12 месяцев нарастил выручку на восемь процентов — на фоне общего спада национальной экономики на 3,1-3,5 процента.

Задорнов отметил, что нынешний кризис существенно отличается от спада 2015 года, последовавшего за падением цен на нефть и девальвацией рубля. Если тогда финансовый сектор сократился примерно на семь процентов, как и весь ВВП, сейчас он, вместе со здравоохранением, стал одной из немногих отраслей, избежавших серьезных проблем.

Крупнейшие российские банки, уже опубликовавшие отчетность за 2020 год, зафиксировали по его итогам чистую прибыль. По мнению опрошенных изданием экспертов, решающую роль в этом сыграли меры государственной поддержки. При этом даже их предстоящая отмена не способна оказать длительное негативное влияние, уверен Задорнов.

На данный момент активы банков, испытывающих проблемы, составляют 3,5 процента от общего объема в секторе — против шести процентов двумя годами ранее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пандемия укрепила банковскую систему России
Банки выступили против кураторов из ФСБ
Членам правления крупных банков в России сократили выплаты
Глава банка «Открытие» раскритиковал повышение налогов
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
13:3624 февраля

Российские власти прокомментировали рост тарифов на электричество

12:4424 февраля

Партнер «Северного потока-2» завершил все вложения в него

12:1724 февраля

Подсчитано число российских миллиардеров

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
11:5824 февраля

В России стало меньше сверхбогатых

11:2424 февраля

В Белоруссии заморозили цены

11:1324 февраля

В России уточнили рост тарифов на электричество

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
10:3224 февраля

В России выросло потребление водки

10:0524 февраля

Власти России не смогли потратить триллион рублей

08:3324 февраля

Разрушающим природу российским компаниям придумали наказание

Россия
Росприроднадзор подал многомилионный иск к «Норникелю» за слив сточных вод
«Сказал, что найдет их и зарежет»
Кавказских подростков захлестнула мода на k-pop. За любовь к корейской попсе им угрожают расправой
Врачи Москвы поставили миллион диагнозов с помощью искусственного интеллекта
В России предложили рекультивировать полигоны за счет граждан
Едим смело
Можно ли заразиться СOVID-19 через продукты питания
Уехавшие из Северной Кореи на самодельной дрезине дипломаты отправились в Москву
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
Все материалы
Мир
Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии
В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция попросит президента поддержать требования армии
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Оппозиция заблокировала армянский парламент
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады у парламента
Все материалы
Экономика
Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора наук
Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International
«Устроил глобальную чистку»
 
В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
30-летний тренер раскрыла секреты идеального пресса
Многодетная мать похудела на 46 килограммов и стала выглядеть как Меган Маркл
Слониха ударила хоботом опытного сотрудника сафари-парка и убила его
Женщина приняла беременность за аппендицит и внезапно родила на парковке
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Все материалы
Peugeot радикально изменила логотип
Советская сила: уникальные экспериментальные МАЗы
От «ядерной гусеницы» до «Перестройки». Эти советские машины так и остались лишь яркими идеями
Skoda раскрыла подробности о новой Fabia
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
На сайте «Москвича» еще можно посмотреть цены 2001 года
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
Ужесточение правил техосмотра решили отложить
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы