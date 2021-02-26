Коронавирус помог российским банкам

Пандемия коронавируса помогла российским банкам стать прочнее и легче переносить влияние кризиса, заявил бывший министр финансов, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, слова которого приводят «Ведомости».

Финансист сослался на результаты деятельности отечественных кредитных организаций за 2020 год. По последним данным, финансовый сектор за 12 месяцев нарастил выручку на восемь процентов — на фоне общего спада национальной экономики на 3,1-3,5 процента.

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Задорнов отметил, что нынешний кризис существенно отличается от спада 2015 года, последовавшего за падением цен на нефть и девальвацией рубля. Если тогда финансовый сектор сократился примерно на семь процентов, как и весь ВВП, сейчас он, вместе со здравоохранением, стал одной из немногих отраслей, избежавших серьезных проблем.

Крупнейшие российские банки, уже опубликовавшие отчетность за 2020 год, зафиксировали по его итогам чистую прибыль. По мнению опрошенных изданием экспертов, решающую роль в этом сыграли меры государственной поддержки. При этом даже их предстоящая отмена не способна оказать длительное негативное влияние, уверен Задорнов.

На данный момент активы банков, испытывающих проблемы, составляют 3,5 процента от общего объема в секторе — против шести процентов двумя годами ранее.