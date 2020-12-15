Глава банка «Открытие» раскритиковал повышение налогов

Новые налоговые обременения, которые в период пандемии коронавируса ввели российские власти, подрывают доверие к ним. Об этом в интервью РБК заявил Михаил Задорнов, глава банка «Открытия», принадлежащего Центробанку.

Он пояснил критику тем, что повышение налогов не позволяет бизнесу планировать работу. По мнению банкира, серьезной необходимости идти на такие меры в 2020 году не было.

Более того, предприниматели могут почувствовать себя обманутыми, поскольку раньше получали от государства гарантии неизменности налоговой системы. Задорнов напомнил, что сначала власти обещали не трогать налоги после президентских выборов 2018 года, а затем — после повышения НДС с 18 до 20 процентов.

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Глава «Открытия» признал, что дополнительные сборы можно объяснить социальной справедливостью, но в то же время граждане пока не слишком хорошо понимают, зачем правительству нужны эти деньги. «Пока ощущение, что государство не самый эффективный расходователь денег», — подчеркнул Задорнов.

С 2021 года в России налоговая система изменяется по нескольким пунктам. Впервые подоходным налогом начнут облагаться доходы с банковских вкладов, также будет введено прогрессивное налогообложение доходов физических лиц.

Пока данная мера касается лиц с относительно высокими доходами и суммой сбережений, но большинство экспертов сходятся, что в дальнейшем условия будут только ужесточаться. В текущем году, как полагают в Федеральной налоговой службе (ФНС), сбор налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вырастет на 5-6 процентов по сравнению с 2019-м, что выше ожидаемого уровня инфляции.

Также правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу. Его принятие позволит увеличить сбор налогов с россиян.