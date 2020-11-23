Россияне оценили увеличение налога для богатых

Больше половины (65 процентов) россиян поддержали повышение налога для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob, пишет РБК.

В наибольшей степени повышение налога для богатых положительно оценивают граждане старше 45 лет (71 процент) и те, чей ежемесячный доход составляет от 30 тысяч рублей до 49,9 тысячи рублей.

Меньше всего поддержали решение молодежь и граждане с ежемесячным доходом 80 тысяч рублей. Так, только 51 процент участников опроса младше 24 лет поддержал повышение налога, а 23 высказались против. Кроме того, среди тех, кто получает 80 тысяч рублей, поддержали инициативу 61 процент, а 20 процентов были против.

В общей сложности против такого решения высказались 16 процентов респондентов, а 19 процентов затруднились с ответом. Противники повышения налогов указывали, в частности, что доход в пять миллионов рублей в год получают не только топ-менеджеры, но и те, чья профессия связана с риском для жизни, например, пилоты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней (13 процентов) ставка останется в случае продажи личного имущества, а также повышение не будет распространяться на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.