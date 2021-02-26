ФСБ нашла в российском городе радиоактивные детали военной техники

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России нашли радиоактивные детали военной техники на одном из предприятий в Челябинске. Об этом в пятницу, 26 февраля, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Ura.ru.

По словам источника, детали и агрегаты военной техники, оказавшиеся источниками радиации, обнаружены при проверке. Они промаркированы соответствующими знаками, однако хранились с грубыми нарушениями. Материалы проверки передали в полицию для возбуждения уголовного дела.

Факт обнаружения источников радиации может быть квалифицирован по статье 220 («Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами») УК РФ. В пресс-службе региональных управлений ФСБ и МВД пока воздержались от комментариев.

Ранее 26 февраля сообщалось, что управление ФСБ по Западному военному округу пресекло преступную деятельность россиянина Кондратенко, который похищал боевую экипировку военнослужащих.