В доме бывшего чемпиона мира по боксу обнаружили плантацию конопли

В доме бывшего чемпиона мира по боксу, британца Джуниора Уиттера обнаружена плантация конопли. Об этом сообщает The Sun.

Жилище, которым спортсмен владеет с 2005 года, находится в Шеффилде. Полицейские проникли туда после обращения соседей, которые заметили выбитую входную дверь. Предположительно, воров интересовала именно конопля.

Уиттер заявил, что долгое время сдает дом в аренду и не знал о происходящем. Он отметил, что не имеет никакого отношения к наркотикам и очень расстроен случившимся.

Британская полиция начала расследование. Правоохранители рассчитывают установить, кому принадлежит плантация, и найти тех, кто незаконно проник в дом.

Уиттер выступал на профессиональном ринге с 1997-го по 2015-й. Британец провел 53 боя, одержав 43 победы и потерпев восемь поражений. Еще два поединка с его участием завершились вничью. С 2006 по 2008 год спортсмен владел чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



