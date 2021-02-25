Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний Фьюри призвал Джошуа выйти на битву с ним. «Я покажу тебе, кто из нас босс», — написал британец.

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн неоднократно утверждал, что рассчитывает на проведение боя между Джошуа и Фьюри. Он отметил, что в его планах — два поединка тяжеловесов в 2021 году.

В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джошуа удерживает четыре чемпионских пояса в данной весовой категории.

В своем последнем поединке в декабре 2020-го он одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым. Всего на счету Джошуа 24 победы при единственном поражении. Фьюри не знает неудач. В его активе 30 успешных поединков. Один из его боев завершился вничью — первая схватка с Уайлдером.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



