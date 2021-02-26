В названии новых джинсов модного бренда разглядели оскорбление женщин

Клиенты британского модного бренда Marks & Spencer разглядели оскорбление женщин в названии джинсов из новой коллекции. На критику в соцсетях обратили внимание в The Sun.

Речь идет о белых джинсах широкого кроя с высокой талией, в описании которых на сайте марки стояло слово mom. Стоимость брюк составляет 39,5 фунта стерлингов (около четырех тысяч рублей).

Покупательницы раскритиковали фирму за отсылку к материнству в названии модели. «Почему мешковатые бесформенные штаны — это обязательно джинсы для мам? Перестаньте использовать это слово для описания такого стиля, большинство матерей, которых я знаю, носят облегающие джинсы», «Матери никогда не смогут в них ходить хотя бы потому, что они белые», «Мы, матери более старшего возраста, тоже носим джинсы. Молодая девушка на фото могла попозировать в чем-то другом», — высказались женщины в Facebook.

Представители Marks & Spencer пока никак не ответили на их претензии.

Ранее в феврале блогерша пристыдила бренд товаров для плавания Speedo за «сексистский» маркетинг из-за унизительных для женщин и лестных для мужчин лозунгов на фото. Ее внимание привлекла реклама, в которой мужчин призывали «развить в себе новый гоночный темп», а женщин снимали во время отдыха и предлагали выбрать купальник, который бы подчеркнул их фигуру.