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В Германии назвали четыре варианта будущего «Северного потока-2»

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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Германское издание Handelsblatt описало четыре варианта будущего российского газопровода «Северный поток-2» в свете позиции Соединенных Штатов, направленной против его строительства.

Газета сообщает, что в первом сценарии Германия снимает угрозу американских санкций, обеспечивая безопасность Украины: вводится «механизм отключения», который прекращает подачу газа, если Россия перестанет транспортировать его через украинскую территорию. Таким образом может быть снижен урон от строительства для Украины.

Другой вариант — заморозить строительство и продолжать переговоры, пытаясь добиться компромисса. Handelsblatt сообщает, что в США могут создать специальную комиссию с участием европейцев, задачей которой будет выработка конкретных решений.

Третья опция заключается в том, чтобы ФРГ предоставила Украине инвестиционную помощь, смягчив таким образом проукраинскую позицию Вашингтона. В четвертом варианте предполагается продолжить строительство, не обращая внимания на все попытки США ему противодействовать.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод должны были сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.

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