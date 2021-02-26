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В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»

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Фото: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, Европейский союз (ЕС) сейчас привлекает Украину в свое энергетическое пространство. При этом президент США Джо Байден намерен договориться с европейскими странами и перестать напрямую вмешиваться в энергетическую безопасность Европы. Однако Киев сейчас пытается сделать именно это. Так, по мнению эксперта, украинские власти в союзе с Польшей пытаются спровоцировать какие-либо скандалы или конфликты, чтобы остановить реализацию проекта. Рар отметил, что данная политика является очень близорукой, и Киеву должно быть стыдно за нее.

Специалист рассказал, что в ЕС, наоборот, рассчитывают на Украину в качестве посредника для транзита российского газа в европейские страны. Он подчеркнул, что в Евросоюзе выступают за налаживание украинскими властями конструктивного диалога с Москвой.

Ранее Польша и Украина обратились к Байдену с просьбой «положить конец» газопроводу «Северный поток-2». Министры иностранных дел двух стран Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба заявили, что Москва использует «одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения». Они указали на то, что Россия «находится в опасной близости к завершению строительства», так как ей «позволили зайти слишком далеко» в этом вопреки предупреждениям Варшавы и Киева.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Газопровод должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.

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