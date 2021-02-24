Зеленский и Дуда договорились о противодействии «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток-2», привлекая к этому мировое сообщество. Слова украинского лидера приводятся на официальном сайте офиса президента.

«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — заявил Зеленский в телефонном разговоре с польским коллегой. Кроме того, лидеры стран скоординировали шаги по противодействию проекту, уточняет пресс-служба президента Украины.

Ранее Зеленский в разговоре с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом поблагодарил прибалтийскую республику за противостояние России на международной арене. Речь, в частности, шла о Крыме, Донбассе и европейской энергетике.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Газопровод должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.