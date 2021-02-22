В России раскритиковали обращение Польши и Украины к Байдену

Депутат Госдумы Руслан Бальбек раскритиковал обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой «положить конец» «Северному потоку-2». Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Польша и Украина больше всех критиковали проект "Северный поток-2", выражали уверенность, что он не будет закончен... К сожалению, Украина не показала себя надежной страной-транзитером, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия. И тот факт, что Германия заявляет о необходимости "Северного потока-2", говорит о том, что лидеры западной Европы четко разделяют политику и бизнес, а вот так называемые младоевропейцы этому еще не научились», — сказал депутат.

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Он также подчеркнул, что строительство продолжается, несмотря на «угрозы США и их самых преданных союзников». «Не думаю, что чьи-то письма Байдену как-то повлияют на сроки завершения работ. Россия выполнит все подписанные ею договоры. Мы показали себя надежным партнером и в большом бизнесе, и в политике», — заключил он.

В Совете Федерации также прокомментировали совместное заявление министров. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что позиция Польши и Украины по отношению к проекту понятна, так как они заявляли о ней не один раз, но в разной форме.

По словам Цекова, Польша и Украина выступают против сотрудничества России и Европы, а также страдают «крайней формой русоненавистничества». «Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы. Газ крайне необходим Европе. "Северный поток-2" — это прежде всего экономический, коммерческий проект», — подытожил он.

Ранее Польша и Украина обратились к президенту США с просьбой «положить конец» газопроводу «Северный поток-2». «Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», — говорится в обращении министров двух стран.