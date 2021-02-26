Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима

Международная группа ученых из Ирландии, Великобритании и Германии зафиксировала беспрецедентное ослабление теплого морского течения Гольфстрим в Атлантическом океане за последнюю тысячу лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Материалы по теме Дивный новый мир Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления

Исследователи проанализировали так называемые прокси-данные: годичные кольца, образцы океанических отложений, ледяные керны и записи в старинных судовых журналах, чтобы реконструировать изменения в Гольфстриме (также известен как Атлантическая меридиональная циркуляция или АМОС). Хотя прокси-данные по отдельности подвержены сильным неопределенностям, их совокупность позволила получить статистически значимые результаты. Оказалось, что в XX веке он замедлился сильнее, чем когда-либо во втором тысячелетии нашей эры, что ученые связывают с антропогенным изменением климата.

Гольфстрим несет в себе теплую воду с экватора на север, где она охлаждается и погружается в глубины, откуда вновь идет на юг. По подсчетам, течение переносит 20 миллионов кубических тонн воды в секунду, однако с середины XX века оно ослабело на 15 процентов. При этом до конца XIX века AMOC была относительно стабильной. С окончанием малого ледникового периода в 1850 году океанические течения начали ослабевать, а с середины XX века последовало второе, более сильное ослабление.

В Европе дальнейшее замедление AMOC может способствовать более экстремальным погодным явлениям, в том числе усилению зимних штормов, летних засух и жары. Восточное побережье США станет более подверженным наводнениям за счет ослабления эффекта, благодаря которому большие объемы воды в Гольфстриме отклоняются к востоку из-за силы Кориолиса. По прогнозам, к 2100 году Гольфстрим может ослабнуть на 34-45 процентов, что сделает его еще более нестабильным.