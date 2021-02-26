Росприроднадзор подал многомилионный иск к «Норникелю» за слив сточных вод

Енисейское управления Росприроднадзора подало иск к компании «Норникель» о возмещении вреда на 12,5 миллионов рублей за сброс сточных вод. Об этом сообщается на сайте суда.

«В Арбитражный суд Красноярского края 25 февраля поступило исковое заявление Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к ПАО "ГМК "Норильский никель" о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (почве) на территории города Норильска Красноярского края вследствие сброса сточных вод», — говорится в сообщении.

В исковом заявлении указывается, что 28 июня 2020 года работники «Норильского никеля» через тело низовой дамбы перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики на тундровую зону Норильска.

Истец отмечает, что результаты проб показали содержание загрязняющих веществ в составе сточных вод, что привело к загрязнению почвы. Вред оценили в 12 549 600 рублей.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.