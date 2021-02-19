«Норникель» пообещал заплатить штраф за аварию на ТЭЦ

Компания «Норникель» согласилась выплатить штраф после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил старший вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров, его слова приводит РБК.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — сказал он. Финансовый директор компании Сергей Малышев в свою очередь добавил, что выплата произойдет за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов.

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Ранее в феврале Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля», Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК), и постановил взыскать с компании рекордные 146 миллиардов 177 миллионов рублей.

Позднее стало известно, что часть суммы, которую «Норникель» заплатит в федеральный бюджет, пойдет на на целевые программы в ведении Минприроды. Однако на какие именно цели пойдут эти деньги, неизвестно.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. В качестве причины аварии называли проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы. «Норникель» с такой оценкой не соглашался, компания готова была отдать только 21,4 миллиарда рублей.