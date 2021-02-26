Илон Маск обеднел на 14 миллиардов долларов за день

Американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск обеднел почти на 14 миллиардов долларов за день из-за падения акций компании. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Маска сократилось на 13,6 миллиарда долларов (до 176 миллиардов). Он находится на втором месте среди богатейших людей мира после основателя Amazon Джеффа Безоса. Капитал последнего уменьшился на 5,55 миллиарда долларов (до 180 миллиардов долларов). Акции Tesla упали на 8,6 процента 25 февраля. С начала февраля ценные бумаги автогиганта подешевели на 14,3 процента.

Статус самого богатого человека в мире Маск потерял 23 февраля. Тогда его состояние сократилось на 15 миллиардов долларов за сутки. Причиной этого мог стать комментарий предпринимателя о цене биткоина.

20 февраля он опубликовал твит, в котором высказал мнение, что цены на криптовалюты находятся на завышенном уровне. При этом за две недели до публикации компания Tesla объявила, что приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.