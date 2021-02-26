В России выявили минимум новых случаев COVID-19 с октября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 086. Общее количество инфицированных достигло 4 223 186, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 26 февраля.

11 086 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки по состоянию на 26 февраля

Это минимум с 5 октября — в тот день был зафиксирован прирост в 10 888 новых случаев.

По данным на 24 февраля, больше всего новых случаев COVID-19 — 1336 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (947 случаев) и Московская область (502 случая). Наименьшие темпы прироста отмечены в Туве и Чукотском автономном округе (по два случая).

Кроме того, за последние 24 часа в России зарегистрировано 428 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 85 304 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 15 722. Всего выздоровели 3 783 386 пациентов.