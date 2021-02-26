Великобритания столкнулась с самым сильным оттоком людей со времен войны

Иностранные рабочие массово покидают Великобританию, страна столкнулась с самым сильным оттоком людей со времен Второй мировой войны. Это угрожает экономике, уже подорванной Brexit и коронавирусом, пишет Bloomberg.

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Только из Лондона уехало 700 тысяч человек за прошлый год. «Риск заключается в том, что люди могут не вернуться, возникнет дефицит рабочей силы и страна навсегда потеряет часть производства и налоговых поступлений», — сказал профессор экономики Королевского колледжа Лондона Джонатан Портес.

Он считает, что более миллиона иностранных работников уже покинули страну. В долгосрочной перспективе это также может обострить демографическую проблему.

Британская экономика пережила в 2020 году худшую рецессию за последние 300 лет. Банк Англии объявил, что по итогам прошлого года ВВП страны упал на 9,9 процента.

В последний раз экономика сокращалась так сильно в 1709 году, когда ВВП рухнул на 13,4 процента. Причинами были война за испанское наследство, а также ультрахолодная зима 1708-1709 годов, которая стала самой суровой в Европе за последние 500 лет.