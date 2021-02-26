На митинге у парламента Армении показали спектакль о расстреле Чаушеску с женой

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Перед началом митинга оппозиции возле парламента Армении был показан «футуристический спектакль» «Расстрел Чаушеску или смерть предателям», пишет News.am.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Yerevan. Today Rus, видно, как перед толпой выводят мужчину и женщину с завязанными глазами. Они изображают румынского диктатора с женой. Далее следует сцена расстрела, которую собравшиеся встретили аплодисментами и криками «Браво!» и «Никол - предатель!».

«Sputnik Армения» пишет, что перфоманс поставил оппозиционный активист Нарек Малян. Он заявил, что также поставит балет «Восстание дебилов».

Малян хотел разыграть спектакль еще 20 февраля перед митингом на площади Свободы, однако был задержан. По словам оппозиционера, власти усмотрели в его акции параллели с действующей властью и замаскированный призыв к ее вооруженному свержению.

В Армении проходят массовые акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в проигрыше войны в Нагорном Карабахе.

Сам Пашинян заявил, что вопрос его ухода с поста должен решить народ. «Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади», — заявил он во время митинга на площади Республики в центре Еревана.