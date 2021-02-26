В Англии выставили на продажу особняк с собственной рекой

В английском графстве Вустершир выставили на продажу историческое поместье XVII века. Вдобавок будущий собственник получит собственную реку и лицензию на охоту и рыбалку. Об этом пишет Daily Mail.

Усадьба Kingswood House вышла на рынок за 1,95 миллиона фунтов стерлингов (примерно 204 миллиона рублей). Сам особняк внутри неоднократно перестраивался и модернизировался. В настоящее время внутри оборудованы пять спален, четыре гостиные и четыре ванные комнаты.

Также дом вмещает кухню, столовую с дровяной печью, гардеробную и кабинет. На чердаке организовано специальное место для хранения вещей. Имеется и внутренний дворик, откуда открывается вид на частные сады с многочисленными прудами и местами для пикников.

На прилегающей к особняку территории расположены два переоборудованных в коттеджи сарая. Они предназначены для сдачи в аренду, что обеспечивает владельцам дополнительный доход.

Дом окружен 6,3 гектара лесов и сельских садов. Предусмотрено множество мест для отдыха, установлены качели, горки и батут. Также поместье может похвастаться большим паркингом и террасой на улице с джакузи.

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