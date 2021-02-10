В Швеции выставили на продажу квартиру за 9 рублей

В шведском городе Сурселе выставили на продажу квартиру по цене одной кроны (примерно девять рублей). Объявление опубликовали 14 января, однако недвижимостью до сих пор никто не заинтересовался. Об этом пишет SVT Nyheter.

Много лет назад муниципалитет, чтобы поддержать местный жилищно-строительный кооператив, выкупил несколько квартир и сдал их в субаренду. Впоследствии недвижимость решили продать. В настоящее время экспонируется только один объект, вскоре выставят и остальные.

Квартиры находятся в светлом трехэтажном доме. Внутри чисто и аккуратно, есть все удобства. Раньше Сурселе пытался заселить сюда мигрантов, но те быстро съехали, поскольку здесь нет школ для детей. Население города невелико — около трех тысяч человек, дефицита жилья тоже не наблюдается.

«Есть очень много молодых людей, которые хотят здесь жить, но они не звонят мне, чтобы договориться о покупке квартиры. Вместо этого они устраиваются на работу и покупают дома», — объяснила жилищный маклер Жанетт Эклунд. Если лоты не распродадутся, власти намерены устроить аукцион.

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