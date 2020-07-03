Квартиру в европейской деревне выставили на продажу за тысячу евро

В европейской деревне Тахева, расположенной в уезде Валгамаа в южной части Эстонии, выставлена на продажу квартира в малоэтажном жилом доме. Помещение общей площадью чуть более 40 квадратных метров оценили в тысячу евро (79 тысяч рублей). Объявление о продаже размещено на портале osta.ee.

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Квартира в жилом состоянии, в ней есть вся необходимая мебель. Всего в доме восемь квартир. Крыша здания недавно была заменена, в подъезде выполнен косметический ремонт, отмечается в описании объекта. В квартире есть холл, кухня и две комнаты. Жилое помещение нуждается в ремонте.

Ранее, в июне, стало известно, что в крупнейших городах Эстонии резко увеличились объемы предложения съемного жилья. Рост числа доступных объектов обусловлен сокращением туристического потока на фоне пандемии коронавируса. Страна столкнулась с избытком съемного жилья из-за того, что внезапно свободными оказались квартиры, которые ранее сдавались посуточно — теперь их предлагают «долгим» арендаторам. Увеличившееся предложение оказывает сильное давление на стоимость аренды недвижимости.

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