Подземный дом в ракетной шахте выставили на продажу

Подземный дом, расположенный в ракетной шахте времен холодной войны, выставили на продажу неподалеку от Эскриджа (штат Канзас, США). За объект просят 1,6 миллиона долларов (119 миллионов рублей), пишет Realtor.com.

Объект предназначался для запуска ракеты Atlas E/F. Он был построен в начале 1950-х годов в ответ на угрозу ядерной войны с Советским Союзом. Шахту вывели из эксплуатации в 1965 году, поскольку появилось более надежное вооружение. Впоследствии ракетный комплекс перешел к компании, занимающейся сбором металлолома, и участок быстро пришел в запустенье.

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Новые хозяева внимательно изучили его, даже несколько раз погружались под воду, чтобы исследовать бункер. Для его очищения от мусора и грязи пришлось совершить 80 ходок на тачке, а также 22 часа откачивать воду с помощью мощного насоса.

Подземное помещение вмещает шесть спален, три ванные комнаты и свободное пространство в 604 квадратных метра. Нового собственника предупреждают, что придется привыкнуть к искусственному освещению. Имеется и мастерская, до которой введет тоннель. При этом антураж убежища со всеми вывесками и диспетчерской сохранен.

Также в шахте есть гостиная со сценой, две кухни и столовая. Над землей на облагороженной территории с садами и теплицей расположены две смотровые башни, стилизованные под донжоны в замке. Дополнительно имеется домик смотрителя и нечто похожее на Стоунхендж с кострищем для мероприятий на открытом воздухе.

В одном из блоков на улице разместили спальню, которая до пандемии была популярным лотом на Airbnb. В целом покупку такого бункера рекомендуют тем, кто хочет в дальнейшем развивать гостиничный или туристический бизнес.

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