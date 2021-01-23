Бункер с двумя ржавыми кроватями выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей

В Великобритании на продажу выставили бункер времен «холодной войны» за 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Бункер находится на глубине в 4,3 метра (14 футов). Помещение оборудовано двумя ржавыми кроватями и химическим туалетом. Находятся ли коммуникации в рабочем состоянии, не уточняется.

Убежище служило пунктом Королевского корпуса наблюдателей и являлось частью системы из 1563 бункеров по всей стране. Попасть туда можно, открыв тяжелый металлический люк. Изначально он строился для наблюдения за последствиями взрыва атомной бомбы. Наблюдателей, находящихся внутри, оснащали счетчиком Гейгера и индикатором мощности взрыва.

Бункер был построен в 1961-м году и выведен из строя в 1991-м. По словам Адама Кука, директора аукционного дома Devon and Cornwall, на котором продается бункер, люди интересуются его приобретением в качестве убежища от пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что пожилой британец случайно нашел на своем участке бомбоубежище времен Второй мировой войны. Теперь мужчина намерен превратить его в бар.

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