Бункер для перехвата советских самолетов выставили на продажу

Британский бункер, построенный во времена Второй мировой войны, выставили на продажу за 400 тысяч фунтов стерлингов (41,6 миллиона рублей). Лот реализуют на аукционе 10 февраля 2021 года, пишет Daily Mail.

Убежище Hope Cove расположено на участке в 162 сотки неподалеку от городка Салкомб (графство Девон). Он представляет собой здание с одним наземным и одним подземным этажами. Всего в бункере площадью три тысячи «квадратов» насчитывается 60 комнат.

Изначально Hope Cove построили в 1941 году как радиолокационную станцию, но в 1952-м бункер реконструировали в связи с холодной войной. Он стал одним из объектов системы ПВО, предназначенных для перехвата советских самолетов, пролетающих в районе побережья Южного Девона.

Затем бункер перешел к Министерству внутренних дел Великобритании и стал региональным штабом правительства. Теперь у интересующихся появилась потрясающая возможность приобрести недвижимость с историей, поделились организаторы аукциона. По их словам, Hope Cove предлагает множество возможностей для использования при условии получения необходимых разрешений.

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