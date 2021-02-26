Турция назвала условия для применения российских С-400

Турция будет использовать системы противоракетной обороны (ПРО) С-400 только в случае возникновения угрозы для собственной безопасности. Условия применения купленных у России вооружений назвал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит газета Hurriyet.

Турецкий министр напомнил, что Анкара хотела приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot у США, но это не вышло «по ряду причин», после чего Турция решила приобрести российские системы ПРО. Чиновник подчеркнул, что решение о покупке С-400 — «суверенное право» республики.

«Системы С-400 будут использоваться только в случае возникновения угрозы или опасности. Они не будут представлять угрозы для тех, у кого нет намерения нападать на Турцию», — заверил Акар. Министр подчеркнул, что введение США санкций из-за поставок российских вооружений противоречит духу партнерства.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.