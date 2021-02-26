Женщина раскрыла секрет идеальной фигуры Кендалл Дженнер на фото в бикини

Женщина повторила фото американской супермодели Кендалл Дженнер в бикини и раскрыла секрет ее идеальной фигуры на снимке. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о кадре, на котором знаменитость позирует в зеркале в красном купальном костюме бренда Skims, принадлежащего, ее сестре Ким Кардашьян. По словам Ясмин Хариши (Yasmin Harisha), ей захотелось сделать такую же фотографию, чтобы почувствовать себя увереннее в себе и своем теле.

«Во время съемки с фотографом я чувствовала себя такой сильной. Мне пришлось набраться смелости, потому что мне было довольно непросто решиться на такую откровенную фотосессию. Я не из тех людей, которые выкладывают селфи в купальнике. Но мне нравилось, что я показываю себя такой, какая я есть, и представляю всех женщин, у которых нет стройных и гладких тел», — призналась она.

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Увидев свои снимки после обработки, героиня обрадовалась. Согласно материалу, на фото женщине сузили лицо, уменьшили лоб, разгладили кожу, подтянули живот, придали бедрам больший изгиб, округлили грудь и убрали все лишние складки. «Я осознала, что мне не стоит завидовать внешности знаменитостей, потому что все их фотографии редактируют профессиональные ретушеры, и даже мое неидеальное тело им удалось сделать великолепным», — сказала Хариши.

Ранее в феврале блогерша раскрыла секреты идеальной фигуры на фото. В своем Instagram Зои Мари Дэвис (Zoe Marie Davies) делится кадрами своей фигуры и показывает, как внешний вид тела может меняться в зависимости от позы и освещения. На одном из размещенных коллажей она написала: «Слева я сижу в своей естественной позе, у меня плохая осанка, я знаю, я работаю над ней. Справа я уже позирую, мое тело слегка наклонено вперед. Такой метод создает иллюзию. Помните, девочки, в реальной жизни так никто не сидит. Так что не сравнивайте себя с позирующими телами».