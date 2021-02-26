Ценности
 
Последние новости
Уехавшие из Северной Кореи на самодельной дрезине дипломаты отправились в Москву
Уткин назвал последствия обвинений в адрес Панарина в избиении девушки
Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Неизвестные копали яму для дерева и случайно нашли схрон с оружием
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Стюардесса раскрыла тайну привычки экипажа держать руки за спиной при пассажирах
Эксперты назвали скрытые признаки финансовой пирамиды
Стало известно о состоянии избитого музыканта из «Машины времени»
В Арктике обнаружили катастрофическую для климата «бомбу»
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина раскрыла секрет идеальной фигуры Кендалл Дженнер на фото в бикини

Перейти в «Мою Ленту»
Фотo: @kendalljenner

Женщина повторила фото американской супермодели Кендалл Дженнер в бикини и раскрыла секрет ее идеальной фигуры на снимке. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о кадре, на котором знаменитость позирует в зеркале в красном купальном костюме бренда Skims, принадлежащего, ее сестре Ким Кардашьян. По словам Ясмин Хариши (Yasmin Harisha), ей захотелось сделать такую же фотографию, чтобы почувствовать себя увереннее в себе и своем теле.

«Во время съемки с фотографом я чувствовала себя такой сильной. Мне пришлось набраться смелости, потому что мне было довольно непросто решиться на такую откровенную фотосессию. Я не из тех людей, которые выкладывают селфи в купальнике. Но мне нравилось, что я показываю себя такой, какая я есть, и представляю всех женщин, у которых нет стройных и гладких тел», — призналась она.

Увидев свои снимки после обработки, героиня обрадовалась. Согласно материалу, на фото женщине сузили лицо, уменьшили лоб, разгладили кожу, подтянули живот, придали бедрам больший изгиб, округлили грудь и убрали все лишние складки. «Я осознала, что мне не стоит завидовать внешности знаменитостей, потому что все их фотографии редактируют профессиональные ретушеры, и даже мое неидеальное тело им удалось сделать великолепным», — сказала Хариши.

Ранее в феврале блогерша раскрыла секреты идеальной фигуры на фото. В своем Instagram Зои Мари Дэвис (Zoe Marie Davies) делится кадрами своей фигуры и показывает, как внешний вид тела может меняться в зависимости от позы и освещения. На одном из размещенных коллажей она написала: «Слева я сижу в своей естественной позе, у меня плохая осанка, я знаю, я работаю над ней. Справа я уже позирую, мое тело слегка наклонено вперед. Такой метод создает иллюзию. Помните, девочки, в реальной жизни так никто не сидит. Так что не сравнивайте себя с позирующими телами».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Real eye-opener' I had the Kendall Jenner barbie doll treatment and it made me want to bury my head in a pillow
Блогерша раскрыла секреты идеальной фигуры на фото
Телеведущая показала располневшее тело и растрогала поклонников
Ценности
Ценности00:0128 декабря 2020
Эльза Хоск

Раздевайтесь дома

Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
20:3319 февраля

Непрактичность откровенного комбинезона популярного бренда озадачила покупателей

17:5519 февраля

Женщина показала способ погладить одежду без утюга и прославилась

16:3319 февраля

Россиянин украл сумку у женщины и оставил ей тайное послание

Ценности00:0223 декабря 2020

«Копаем кэш лопатой»

Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
15:2919 февраля

Певица дала отпор обругавшим ее за попытку скрыть лишний вес фанатам

14:0519 февраля

Россиянка осталась с растущими с каждым часом губами после похода к косметологу

13:1519 февраля

Решетову обвинили в воровстве идей у Ким Кардашьян из-за ее бренда нижнего белья

Ценности00:0311 декабря 2020

«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»

Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
12:1919 февраля

74-летняя актриса раскрыла секрет своей молодости

11:4019 февраля

Рианна порадовала фанатов книгой с собственными фото в бикини и белье

09:3519 февраля

Беременная невеста российского миллиардера вызвала споры в сети откровенным фото

Россия
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
Защитная реакция
Что необходимо знать об иммунитете
Все материалы
Мир
Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум
В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы
Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Показана эффективность вакцины Pfizer при массовом применении
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция попросит президента поддержать требования армии
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Оппозиция заблокировала армянский парламент
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады у парламента
Все материалы
Экономика
Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора наук
Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International
«Устроил глобальную чистку»
 
В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя и попала на видео
Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
105-летняя женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления
Зоопсихолог раскрыл причину тяги кошек к коробкам
Все материалы
Peugeot радикально изменила логотип
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Skoda раскрыла подробности о новой Fabia
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
На сайте «Москвича» еще можно посмотреть цены 2001 года
Новый Mercedes C-Class: главное, что нужно знать
Гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-Класса
Ужесточение правил техосмотра решили отложить
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы