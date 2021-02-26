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В Роспотребнадзоре отметили резкое сокращение числа случаев заражения COVID-19

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Фото: EDUARD KORNIYENKO / Reuters

В Роспотребнадзоре отметили резкое сокращение числа случаев заражения COVID-19. Об этом заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила РИА Новости.

Эксперт отметила, что за последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза. По ее словам, из этого следует, что соответственно сократилось и число людей с бессимптомной формой заболевания. Таким образом, Пшеничная сделала вывод, что в некотором роде россияне стали реже болеть коронавирусом.

Специалист добавила, что сейчас в России заболеваемость идет на спад и происходит стабилизация эпидемической ситуации. Она подчеркнула, что индекс распространения коронавируса в более чем 90 процентах российских регионов на данный момент меньше единицы.

Ранее замдиректора центра эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил, что преждевременный отказ от соблюдения ограничительных мер по коронавирусу может спровоцировать следующую вспышку COVID-19. По словам Покровского, динамика распространения заболевания прежде всего зависит от поведения людей.

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