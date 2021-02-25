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В Роспотребнадзоре предупредили о риске новых вспышек коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Преждевременный отказ от соблюдения ограничительных мер по коронавирусу может спровоцировать cледующую вспышку COVID-19, предупредил замдиректора центра эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Волна может быть только в одном случае — если ослабнут мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. В частности, я замечаю, что меньше людей стали носить маски или носят их, спустив с носа», — отметил он.

По словам Покровского, динамика распространения заболевания прежде всего зависит от поведения людей. Специалист пояснил, что ограничительные меры помогли вовремя оказать населению необходимую помощь, но эпидемический процесс растянулся на более длительный период.

«Мы видели, что летом у вируса меньше условий для распространения, потому что люди уже общаются меньше, поэтому летом у нас и были некоторые послабления», — добавил Покровский. При этом в сентябре снова случился подъем заболеваемости, поскольку граждане стали больше контактировать.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что ограничения по коронавирусу необходимо соблюдать до формирования популяционного иммунитета.

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