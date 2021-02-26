В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к лету. Такой срок назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, передает РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период», — отметил специалист.

Кроме того, Брико отметил, что не стоит называть рост заболеваемости волной. По его словам, это скорее повышение заболеваемости на фоне активизации определенных эпидемических процессов.

По последним данным, всего в России выявлено 4 223 186 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 11 086 человек — это новый минимум с октября.