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В поликлинике управделами президента России отменили запрет ерзать на стульях

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Фото: medudp.ru

В московской поликлинике №4 управления делами президента России отменили запрет ерзать на стульях и использовать их «как средство перевозки». Сообщение пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой публикует РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

По ее словам, инструкция с таким запретом была составлена инженером по технике безопасности после травмы на рабочем месте. «Переусердствовал с отеческой заботой. Главный врач отреагировала и документ отменила», — сказала Крылова.

В инструкции говорилось, что сотрудникам поликлиники рекомендуется обращаться со стульями аккуратно, пользоваться ими, избегая попадания на них солнечных лучей, использовать при температуре не ниже нуля. Также медикам запретили вставать на стулья, спрыгивать с них, садиться компанией, использовать как средство перевозки, а также ерзать и садиться на край.

Ранее Минтруда запретило врачам скорых есть, спать и читать по пути на вызовы. Запрет также касается курения в салоне служебного автомобиля. Кроме того, медики не должны отвлекать водителя разговорами, принуждать его быстро ехать и самостоятельно включать сирены или мигалки.

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