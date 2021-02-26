Китайцы отказались от Tesla в пользу отечественного электромобиля

Китайский бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV стал самым продаваемым в стране, обогнав Tesla Model 3. Об этом пишет «Би-би-си».

Китайцы решили отказаться от покупки Tesla в пользу отечественного электромобиля из-за его низкой цены. Hong Guang Mini EV стоит 4,5 тысячи долларов (Tesla — 39 тысяч долларов). Его продажи оказались в два раза выше, чем у американского конкурента. Однако эксперты отмечают, что китайский электромобиль отстает от Tesla по некоторым параметрам (запас хода, аккумулятор, производительность).

Для стимулирования спроса на электромобили, китайское правительство предлагает бесплатное и гарантированное получение номеров. Из-за популярности в Китае Hong Guang Mini EV стал вторым самым продаваемым электромобилем в мире, уступив только Tesla Model 3.

Ранее китайские регуляторы вызвали представителей Tesla на разговор по поводу качества и безопасности автомобилей компании после жалоб клиентов. Например, их беспокоили сбои при управлении электромобилем и возгорание батареи. Tesla предложили улучшить управление автомобилями, а также соблюдать китайские законы и защищать права потребителей.