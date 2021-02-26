В сети начнут борьбу с травлей россиян

Российская социальная сеть «ВКонтакте» поможет пользователям в борьбе с травлей в комментариях сообществ. В основе специального фильтра для борьбы с враждебными высказываниями, доступного администраторам пабликов, лежит нейросеть, сообщили в пресс-службе соцсети.

Фильтр можно включить в настройках сообщества, эта функция уже появилась у половины владельцев пабликов и вскоре будет доступна всем. Сейчас алгоритмы умеют определять прямые угрозы: пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью и угрозы расправы. В будущем фильтр может научиться распознавать травлю по национальной или религиозной принадлежности, а также другие признаки нетерпимости. В настоящий момент нейросеть правильно определяет угрозы в 80 процентах случаев.

Руководители сообществ смогут восстанавливать отфильтрованные публикации, однако тестовый запуск показал, что отсеянные комментарии возвращают лишь в одном проценте случаев.

«"ВКонтакте" предлагает и другие функции для защиты от травли. Любой пользователь может отправить жалобу службе модерации, если публикация содержит оскорбление, угрозы или враждебные высказывания, — кнопка "Пожаловаться" есть у записей, комментариев, фото и видео, историй, клипов», — рассказали в пресс-службе.