Многократная чемпионка мира выбрала между золотом Олимпиады и миллионом долларов

Многократная чемпионка мира по прыжкам в высоту Бланка Влашич выбрала между олимпийским золотом и миллионом долларов. Ее слова приводит RT.

Влашич заявила, что потеря миллиона долларов не значилась бы в списке ее жизненных неудач (спортсменка потерпела неудачу на соревнованиях «Золотая лига ИААФ» в 2008-м с призовым фондом в один миллион долларов — прим. «Ленты.ру»). «Соревноваться на Олимпиаде однозначно сложнее, да и поражение воспринимается куда трагичнее. Деньги никогда не были для меня стимулом», — добавила она. По мнению спортсменки, если что-то произошло, значит, так и должно было случиться.

Влашич — серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине, четырехкратная чемпионка мира (дважды — в помещении), чемпионка Европы. Ее личный рекорд составляет 2,08 метра. Спортсменка приходится сестрой полузащитнику московскому ЦСКА Николе Влашичу.

В 2019 году российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своих доходах. Она заявила, что ее заработок составляет около 250 тысяч рублей в месяц, добавив, «что это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных». Ласицкене подчеркнула, что ее заработок формируется из зарплаты и призовых.

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