Мужчина выбирал на ужин пиццу и в одночасье стал долларовым миллионером

Житель американского города Саут-Хэдли, штат Массачусетс, выбирал на ужин пиццу и сорвал джекпот в миллион долларов (74,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Томас Напиорковский (Thomas Napiorkowski) выбирал пиццу, когда его внимание привлек вендинговый автомат с лотерейными билетами. Он приобрел билет мгновенной лотереи Diamond Millions и в одночасье стал долларовым миллионером.

Победитель рассказал, что на выигранные деньги планирует, помимо прочего, купить жене новый автомобиль.

Ранее супружеская пара из американского штата Вирджиния скоротала время в ожидании пиццы, купила лотерейный билет и выиграла миллион долларов. Они решили потратить выигрыш на покрытие долгов и покупку дома.