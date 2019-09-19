Супруги поели мороженое и разбогатели

Семья из американского города Вашингтон, штат Канзас, отправилась за мороженым и заодно купила выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает UPI.

Кайли Никель (Kylee Nikkel) рассказала, как они с женой вышли из дома за мороженым и заодно купили несколько билетов мгновенной лотереи Double Bonus Crossword в виде кроссворда, в которых надо стирать защитный слой с букв, а не с цифр. «Мы всегда берем кроссворды, потому что это весело и не так быстро, как проверка обычных лотерейных билетов», — объяснила Никель.

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Американка отметила, что билет ее супруги не принес победы. Затем женщины проверили билет Никель и решили, что сорвали куш в две тысячи долларов (128,8 тысячи рублей). Вернувшись домой, они перепроверили результаты игры. «Мы так переволновались, — вспоминает Кайли. — Оказалось, мы выиграли целых 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)».

По словам Никель, ее семья планирует потратить денежный приз на покрытие долгов и инвестиции.

В июле сообщалось о жительнице Канады, которая сыграла в лотерею, пока ждала пиццу, и сорвала джекпот. Счастливый билет принес женщине два миллиона канадских долларов (97,2 миллиона рублей).

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