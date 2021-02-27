Первая женатая пара трансгендеров в России распалась

Первая женатая пара трансгендеров в России Эрика и Виктор Аскаровы развелись. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам Виктора, причиной разрыва стал импульсивный характер Эрики. Она же говорит, что расставание произошло из-за измены мужа. «Ходил по гей-клубам, катался на машине, за него платили. На сторис знакомых знакомых увидела довольную рожу», — приводит издание слова Эрики.

В своем Instagram Виктор сообщил, что уехал от Эрики. «А ведь все думали, что это счастливая дружная семья. Однако в реальной жизни нет ни одного друга или подруги, (...) которые не видели бы наших ссор и скандалов. Вот одна из причин, почему я уехал», — написал он.

Виктор и Эрика поженились в декабре 2019 года в Татарстане. Виктор работает графическим дизайнером, Эрика — парикмахером.