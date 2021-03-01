Появились подробности разрыва первой женатой пары трансгендеров в России

Эрика Аскарова заподозрила своего мужа Виктора Аскарова в измене, когда у него появился друг-гей, который платил за него в кафе и катал на машине. Такие подробности она раскрыла в ролике, опубликованном на YouTube-канале их пары.

По словам Эрики, муж начал отдаляться от нее, когда стал чаще улетать в Уфу из Казани. Тогда же у него появился новый друг, с которым он подолгу разговаривал по телефону. Также Эрику насторожило, что Виктор стал скрывать от нее сообщения в телефоне. Начались скандалы.

«Мне кажется, это любому человеку понятно, когда между другими людьми какая-то чувствуется связь», — сказала она.

По словам Эрики, Виктор проводит время со своим другом-геем до сих пор. Она утверждает, что после того, как муж ушел от нее, заявив, что им якобы нужно какое-то время пожить отдельно, в аэропорту в Уфе его встречал тот самый друг-гей.

Изначально Эрика думала, что ее трансгендерная сущность расценивается Виктором как «плавный переход» от заинтересованности в мужчинах к заинтересованности в женщинах, но постепенно она разубедилась в этом. «Человек нашел в твоем лице прикрытие, чтобы творить свои гомосексуальные делишки», — заявила Эрика.

Виктор в своем Instagram ответил на обвинения Эрики, назвав ее слова ножом в спину. Он объявил девушке «информационную войну» и намекнул, что у него, в отличие от нее, есть доказательства измены.